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Микророботы по сосудам доставляют лекарства в место назначения

7:04 29 декабря 2020
лечебные микророботы
Ирина КАТРИЧ, «ФАКТЫ»

Размер микроробота не превышает одного миллиметра. Благодаря этому такие устройства могут свободно передвигаться по кровеносным сосудам, доставляя лекарства непосредственно к органу, которому необходима медикаментозная поддержка.

Создавшие микророботов американские ученые начали их тестирование с пищеварительного тракта. Диагностический вариант позволяет исследовать пищевод, желудок и кишечник, а затем выходит естественным путем. После установления причины болезни к выявленному проблемному участку другие микророботы — лечебные — доставляют лекарства. Это большой плюс, так как подобный путь введения препарата помогает избежать побочных эффектов. Для сравнения: при использовании таблетированных препаратов, а также при внутримышечном и внутривенном введении лекарственные вещества попадают в кровоток и токсично действуют на весь организм, вызывая негативные последствия.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине создан робот-медбрат, который может работать в инфекционной больнице.

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