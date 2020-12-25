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Здоровье и медицина

Как пользоваться пульсоксиметром, чтобы данные были правильными

7:38 30 декабря 2020
пульсоксиметр
Инф. «ФАКТОВ»

Этот маленький прибор стал невероятно популярным в последние полгода. Многие врачи утверждают, что именно с его помощью можно оценить тяжесть состояния пациента, заболевшего COVID-19. Пульсоксиметр измеряет насыщение крови кислородом и частоту пульса. Даже в рекомендациях, касающихся вызова скорой помощи, сказано, что госпитализации подлежат пациенты, у которых показатель насыщения крови кислородом ниже цифры 92. Хотя учитывается не только он, но и определенные симптомы — число вдохов в минуту, спутанность сознания. Доктор Евгений Комаровский, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) инфекционист Екатерина Булавина и другие врачи постоянно призывают купить прибор и с его помощью контролировать состояние дыхательной системы заболевшего человека. Но при этом, чтобы показатели были точными, важно учитывать некоторые нюансы.

  • На результат может повлиять излишнее освещение: флуоресцентная лампа, инфракрасный обогреватель, прямые солнечные лучи.
  • Нельзя выполнять измерения на той же руке, на которой в данный момент есть манжета прибора для контроля артериального давления.
  • Пульсоксиметр может отключиться, если пациенту измеряют температуру электронным термометром.
  • Не рекомендуется держать датчик на одном пальце больше двух часов, особенно у людей с плохой микроциркуляцией крови.
  • Измерение будет неточным, если у пациента длинные ногти, если они покрыты лаком, гелем или акрилом.
  • Данные прибора могут меняться в зависимости от физической нагрузки: человек прошелся, присел, встал. Надев «прищепку» на палец, надо несколько минут спокойно посидеть, а включив прибор, дождаться, пока пульсация (она видна на экране) станет равномерной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о группе волонтеров, которые предоставляют кислородные аппараты больным COVID-19.

Фото: pixabay.com/

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