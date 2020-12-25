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Здоровье и медицина

11 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Светлана Гук

17:06 10 января 2021
доктор

В Киеве очереди на компьютерную томографию расписаны на несколько дней вперед. Часто люди идут на исследование без направления семейного врача, опасаясь пропустить серьезное воспаление легких.

— Состояние, которое мы видим на КТ, называется вирус-индуцированное иммунное поражение легких, — рассказывает врач-пульмонолог высшей категории, заведующая инфекционным отделением № 1 Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук. — Это проявление иммунного ответа организма: иммунная система пытается локализовать вирус. Но картина на КТ нередко не соотносится с тяжестью заболевания. Бывает, исследование показывает, что у пожилого пациента, страдающего сахарным диабетом, поражено более половины легких, но он переносит инфекцию без кислородной зависимости, ярких изменений в крови. А более молодой, у которого пострадала десятая часть легких, попадает в реанимацию.

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— Как без КТ определить состояние легких?

— Используя пульсоксиметр, определяющий насыщение крови кислородом (сатурацию). Если показатель 92 процента и ниже, то пациент нуждается в госпитализации. Также лечение в стационаре необходимо (даже при более высокой сатурации) тем, у кого после пятого — седьмого дня с начала заболевания высокая температура не сбивается жаропонижающим. Требуют госпитализации и больные с тяжелыми хроническими заболеваниями — онкологическими недугами, сахарным диабетом, запущенной ишемической болезнью сердца.

Кому при коронавирусной инфекции требуется лечение в стационаре? Что такое противовирусная терапия? Нужны ли препараты, стимулирующие иммунитет?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Светлана Аркадьевна Гук.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 января 2021 года

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