Не только кашель и температура: в Британии назвали симптомы COVID-19, при которых нужно срочно обращаться к врачу

Пока по Европе распространяется новый штамм коронавируса, врачи-эпидемиологи назвали новые симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении. Как сообщает Daily Record, к уже известным признакам добавились новые, менее очевидные симптомы болезни.

Тим Спектор, профессор эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, считает, что на заражение коронавирусом могут указывать не только высокая температура, кашель, отсутствие запахов и вкусов. Согласно имеющейся статистике, каждый пятый больной в Британии не заметил ничего из вышеперечисленного. Поэтому насторожиться стоит, если температуры нет, но присутствуют головная боль, усталость и спутанность сознания, мышечные боли, диарея, отсутствие аппетита.

«Людям нужно знать все симптомы, а не просто сосредотачиваться на трех „официальных“, которые не присутствуют в более чем 20% случаев», — считает профессор Спектор.

Напомним, на прямой линии «ФАКТОВ» семейный врач Феликс Илясевич описал симптомы заражения коронавирусом, но предупредил, что их можно спутать с началом гриппа.

А врач-иммунолог Андрей Волянский предупреждает, что пока нет достоверных данных о реальной опасности нового штамма коронавируса.

Фото pixabay.com

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