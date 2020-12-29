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Здоровье и медицина

Печень — житомирянке, сердце — одесситу, почки — тернополянам: во Львове провели уникальную операцию

17:10 29 декабря 2020
хирурги

В больнице скорой помощи Львова смогли повторить опыт Киева, когда донорские органы спасают жизни сразу четверым людям. Как сообщили в клинике, донором стала 47-летняя женщина, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг, а с ее органами будут жить двое пациентов из Тернопольской области, мужчина из Одессы и женщина из Житомира.

Операция стала знаковой еще и потому, что впервые в больнице Львова смогли успешно пересадить печень. Львовская больница стала вторым местом после Киева, где теперь выполняют операции такого высокого уровня. Печень от донора получила 39-летняя женщина из Житомира, много лет страдавшая от цирроза и одна воспитывающая маленькую дочь. Хирурги работали 11 часов, и критически поврежденный орган был заменен. Вскоре пациентка сможет вернуться домой.

врачи

Донорские почки получили 35-летняя женщина и 47-летний мужчина с Тернопольщины. Новое сердце будет биться в груди 45-летнего одессита. Мужчина пострадал от инфаркта, и донорское сердце было единственным шансом выжить.

На операцию во Львов приехали несколько команд врачей из Киева. Для пересадки печени и почек были приглашены специалисты института имени Шалимова. Трансплантацию сердца львовские медики выполняли совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном.

врачи
Врачи организовали почетный коридор в знак признательности женщине-донору

Напомним, ранее в Киеве и Ровно смогли пересадить сразу четырем пациентам донорские почки, сердце и печень. Донором стал 39-летний мужчина из Ровно, до смерти избитый неизвестными. Врачи пытались спасти пострадавшего, но к больнице мужчину подбросили уже умирающим, и шансов у него не было.

Фото Oleg Samchuk/Facebook

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