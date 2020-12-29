Кровавые видения и навязчивые страхи: у переболевших коронавирусом стали чаще замечать проблемы с психикой

В мире участились случаи возникновения проблем с психикой у переболевших коронавирусом людей. Как пишет издание The Sun, врачи предупреждают, что даже через несколько недель после выздоровления у пациентов, даже если они никогда не испытывали проблем с психическим здоровьем, могут возникать галлюцинации, бред и «другие тяжелые психотические симптомы».

Так, врач из Нью-Йорка рассказал, что у одной из его пациенток были видения, в которых жестоко убивали ее маленьких детей. Другие признавались, что живут в постоянном страхе, опасаясь, что их детей могут похитить или причинить им вред. Один мужчина пытался задушить своего кузена, решив, что тот замешан в заговоре с целью его убийства. Женщина рассказывала, что ей мерещились львы и обезьяны, а членов своей семьи она принимала за самозванцев, выдававших себя за них.

Как пишет издание New York Times, к психиатру Хисам Гуэли сначала поступила с подобными симптомами 42-летняя мать четверых детей, у которой ранее не было психических заболеваний. Она признавалась, что любит своих детей, но ее пугает неожиданно возникающее желание обезглавить их — в духе фильма «Убить Билла».

Сначала доктор не был уверен, что ее проблемы связаны с коронавирусной инфекцией, которую она перенесла ранее. Однако затем он столкнулся еще с целым рядом похожих случаев. У всех этих людей, согласно их медицинским карточкам, не было ранее проблем с психическим здоровьем, но их объединяло то, что все они переболели COVID-19.

В начале пандемии результаты исследований показали, что примерно у 36% заразившихся коронавирусом людей возникали серьезные неврологические заболевания.

Предполагается, что коронавирус способен повреждать центральную нервную систему, из-за чего психические и невротические расстройства могут даже переходить в хроническую стадию.



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