Чи можливе лікування наркоманії в Києві?

Сьогодні проблема наркотичної залежності стала ближче до людей. Тепер наркоманія не просто звичка, а справжня хвороба, яка унеможливлює повноцінне життя. Наркоманія залишає відбиток не тільки на тих, хто саме вживає заборонені речовини, поступово руйнуючи життя всієї сім’ї. Міжнародна Антинаркотична Асоціація проводить лікування наркоманії в Києві, завдяки якому можливо:

повністю позбутися залежної поведінки;

покращити стан організму;

пропрацювати особистість;

реабілітуватися у соціумі.

З часом людина, що вживає, втрачає контроль над собою, в неї зникає оцінка власної поведінки. Для здобуття дози залежний занурюється у нескінченну брехню, здатен на вимагання та навіть крадіжку грошей. Проблеми із законом, покинута робота чи навчання ведуть до соціальної та особистісної деградації. Наркотики заглушують почуття провини, сорому, людяності, співчуття. Тому це заважає визнати потребу в допомозі. Звернення до центру реабілітації наркозалежних у Києві повністю анонімне та доступне для родичів залежного.

Реабілітація в МАА має свої переваги:

затишні умови стаціонару;

уважність до особистості, врахування індивідуальних потреб хворого при формуванні програми лікування;

цілодобовий догляд;

використання сучасних методів реабілітації;

наявність необхідного оснащення для відновлення фізичного та психічного здоров’я;

працівники з великим досвідом роботи;

доступна вартість лікування для кожного, хто бажає.

Лікування залежності від наркотичних речовин

Закрити залежного вдома та позбавити доступу до шкідливих речовин не є рішенням проблеми. Таким чином ми не лікуємо залежність, а лише погіршуємо стан хворого. Після ізоляції вживання відбувається частіше, а довірливі стосунки між членами сім’ї руйнуються.

Негативні наслідки лікування вдома:

Виникнення абстинентного синдрому — «ломки». Різке припинення вживання супроводжується болісними симптомами синдрому відміни. Залишившись без допомоги, залежний не знаходить кращого рішення, ніж вжити наркотик знову. Безпечно пережити цей стан можливо в умовах центру реабілітації.

Отруєння сумнівними лікарськими засобами. Без нагляду та консультації нарколога вживання будь-яких ліків для боротьби із залежністю може призвести до негативних наслідків.

Погіршення психічного стану.

Покладаючись на сумнівні методи самолікування, ви наражаєте на небезпеку не тільки залежного, а й себе.

Лікування та реабілітація наркозалежних — тривалий та відповідальний процес, де результат залежить від тісної співпраці співробітників центру, залежного та його сім’ї. Реабілітаційний центр МАА в Києві підтримує ідею наступності лікування, поділяючи програму на три основні блоки:

1. Детоксикація. Первинне обстеження допомагає встановити необхідний обсяг процедур з очищення організму від накопичених токсичних речовин. Проходження детоксу в умовах стаціонару повністю безпечне. В результаті покращується загальний стан організму, зникають симптоми ломки, передозування.

2. Реабілітація. Відновлення психологічного стану особистості відбувається в роботі з психологами, психотерапевтами та реабілітологами центру. У своїй роботі вони використовують комбінування методів:

групова, індивідуальна психотерапія;

арт-терапія;

методи кінезіології;

сімейне консультування;

духовне просвітництво.

Обов’язково кожний залежний проходить програму відновлення «12 кроків», яка не лише допомагає впоратися із проявами залежної поведінки, а повністю змінює спосіб мислення, життєві цінності.

3. Ресоціалізація. Тільки покинувши стіни центру, можна насправді оцінити ефект реабілітації. На цьому етапі вже колишні залежні вчаться заново взаємодіяти з навколишнім світом. Підвищення рівня соціальної адаптації дозволяє безпечно повернутися в сім’ю, знайти роботу, тверезих друзів, назавжди викреслити наркотики із життя.

Кожен залежний вартий кращої долі, наш центр допоможе розпочати нове життя!

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