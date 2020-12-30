«По 504 грн за дозу»: Зеленский раскрыл подробности закупки для украинцев вакцины от ковида

Офис президента Украины объявил, что подписал контракт о закупке 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19. Вакцину планируется приобрести у китайской компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу.

Китайская вакцина поступит украинскому предприятию АО «Лекхим». Поставок ждут в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае. Пока что (до 7 января) вакцина проходит третью стадию клинических испытаний в Бразилии, а разрешение на применение получит в начале 2021 года. По условиям договора на первом этапе в Украину привезут 700 тыс. доз.

В Офисе президента обещают, что для критических групп прививки будет бесплатными. Ранее было объявлено, что в первую очередь планируется вакцинировать медработников.

Фото pixabay.com



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