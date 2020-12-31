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Здоровье и медицина

Закупка вакцины от ковида: Зеленский посетовал на «вспышку национального эгоизма» в мире

15:08 31 декабря 2020
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал договоренность о прямых поставках вакцины против COVID-19 с китайской компанией Sinovac Biotech — ожидается, что наша страна получит 1,9 миллиона доз.

«Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. — пишет Зеленский на своей страничке в соцсетях. — Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе — поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность».

По его словам, регистрация вакцины китайской компании «возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах». Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поставки не только препарата Sinovac Biotech, но и восьми миллионов доз посредством глобального механизма COVAX.

«Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 миллионов доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная. Почему это настолько сложная задача? Мир и сейчас находится в том же состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, который был спровоцирован еще началом пандемии. Прежде всего — свое, другие — потом. Мы это прекрасно понимаем», — добавил Зеленский.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российскую «антиковидную» вакцину «гибридным оружием против Украины».

Фото с сайта Офиса президента.

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