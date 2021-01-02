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Здоровье и медицина

Решение принято: в Минздраве прояснили ситуацию с регистрацией вакцины "Спутник V"

18:42 2 января 2021
Спутник V

У российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет шансов быть допущенной к использованию в Украине, поскольку третья фаза ее испытаний далека от завершения. Об этом в колонке «НВ» написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что сегодня в мире уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization).

Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических испытаний.

Что касается нашей страны, то в Украине будут разрешены вакцины, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой, к которым Россия не относится. Тем более, подчеркнул Ляшко, третья фаза испытаний российского образца завершится лишь в декабре этого года.

Несмотря на то, что в сети множатся сообщения о заболевании уже привитых «Спутником V» российских знаменитостях, украинские политики продолжают настаивать на приобретении этой вакцины для применения в Украине.

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