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Здоровье и медицина

"Болезнь X": открывший вирус Эбола ученый предупредил о новой страшной напасти для человечества

12:31 3 января 2021
Эпидемия

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, известный в научном мире, как один из первооткрывателей вируса Эбола, сделал тревожное заявление. Ученый считает, что в мире вскоре способна появиться новая смертельно опасная «Болезнь X», пишет CNN.

По словам врача, он зафиксировал заболевание у одной из своих пациенток. Симптомы начала геморрагической лихорадки, однако определить заболевание ее спровоцировавшее при помощи тестов на Эболу и другие известные заболевания не удалось.

По словам ученого, больная способна стать так называемым нулевым пациентом новой болезни, которая столь же опасна и заразна, как коронавирус, а смертность от нее достигнет от 50% до 90% числа жертв Эболы.

Он пояснил, что образцы неизвестного заболевания были отправлены на повторные тесты в Национальный институт биомедицинских исследований Конго в Киншасе, но и там не смогли определить болезнь.

Исследователь пояснил, что «Болезнь X» — лишь гипотеза, но в ВОЗ восприняли ее всерьез. Там считают, что в случае подтверждения заболевания, последствия его распространения будут разрушительными.

По словам Муембе-Тамфума, миру грозит целый перечень неизвестных пока науке вирусов, при этом многие скрывают тропические леса Африки. Новые патогены, считает профессор, которые передаются от животных к человеку, обязательно появятся.

Как писали «ФАКТЫ», называющий себя «кумом» и близким другом ныне покойной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Косторной рассказал о предсказании ясновидящей на 2021 год. Так, он отметил, что провидица не ждала военных конфликтов в наступившем году, а среди положительных моментов он заявил об отступлении пандемии COVID-19.

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