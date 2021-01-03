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Здоровье и медицина

Превышение полномочий: стало известно, почему Украина оказалась в новом году без вакцины

15:51 3 января 2021
вакцина

Первый договор с производителями на закупку вакцины против коронавируса Украина заключила только 30 декабря 2020 года, хотя в Минздраве заявляли, что ведут переговоры по этому вопросу с мая прошлого года. Об этом в Facebook написал глава госпредприятия «Медицинские закупки» Арсен Жумадилов.

По его информации, министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины для Украины, тем самым превысив свои полномочия.

Жумадилов пишет, что в мире на сегодня 7,25 млрд заказанных вакцин. Для Украины производители должны были зарезервировать 40 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по по программе COVAX и 32 млн доз на коммерческой основе.

Глава ГП подчеркивает, что с весны до сегодняшнего дня нужно было подписать минимум 4−5 соглашений с несколькими производителями, которые выпускают вакцины по различным технологиям. Необходимо было и прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, становятся основанием для непринятия товара.

Только 10 декабря, по словам Жумадилова, Минздрав уполномочил ГП на проведение закупки.

21 декабря министр Степанов на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требовало банковскую гарантию на предоплату.

В связи с этим премьер Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через Минздрав, а Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор.

Гендиректор «Медзакупок» считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

Жумадилов считает, что на сегодня Украина могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина подписала контракт о закупке 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 с китайской компанией Sinovac Biotech по цене 504 гривни за дозу.
Поставок ждут в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае. По условиям договора на первом этапе в Украину привезут 700 тыс. доз.









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