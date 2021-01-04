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Здоровье и медицина

В Украине собрались проводить трансплантацию конечностей

12:01 4 января 2021
Операция

В Миздраве заявили о наработке планов на 2021 год, в том числе развитии трансплантологии.

«У нас есть четкое понимание, куда и как мы будет двигать такую отрасль, как трансплантология», — отметил на брифинге глава МОЗ Максим Степанов и добавил, что с 1 января в стране заработала единая информационная государственная система по вопросам, связанным с трансплантацией органов.

«Система соединяет донора и реципиента, и сейчас мы будем ее наполнять, что является важнейшим шагом», — заявил он, упомянув о планах в два раза (до 250-ти) увеличить количество трансплантаций.

Министр заявил о планах проводить операции по трансплантации, в частности, печени и почек, в Украине, а не направлять пациентов за рубеж, а также впервые провести трансплантацию легких.

«Мы хотим сделать трансплантацию верхних и нижних конечностей. Это является особо актуальным для украинских военнослужащих, которые потеряли конечности в ходе российской агрессии на востоке Украины», — добавил Максим Степанов.

На видео с 05:29.

Напомним, что недавно в больнице скорой помощи Львова органы 47-летней женщины, скончавшаяся от кровоизлияния в мозг, пересадили двоим пациентам из Тернопольской области, мужчине из Одессы и женщине из Житомира.

Фото с Pixabay.

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