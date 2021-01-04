Не судьба: медики не смогли спасти закарпатца, которому накануне Нового года пересадили сердце
Молодой житель Закарпатья, которому 25 декабря пересадили сердце во Львовской больнице скорой помощи, скончался от осложнений. Как сообщает Galnet, врачи подтвердили, что новое сердце могло бы работать, но у пациента были сильно поражены печень и почки, и важные органы постепенно стали отказывать.
Трансплантологи знают немало случаев, когда новое сердце у пациента не приживается, но в данном случае причина летального исхода в другом. «Сердце прижилось и работало хорошо. Никаких претензий к работе сердца не было, — объяснил меддиректор по анестезиологической работе Иван Миськив. — К сожалению, с печенью и почками мы справиться не смогли. Пациенту провели несколько сеансов гемодиализа, гемодиафильтрацию, выполнили ЭКМО, но это не дало желаемого результата, и пациент умер».
Супруга пациента Виктория подтвердила, что муж после операции находился в реанимации на диализе — почки не могли нормально работать. На фоне сопутствующих недугов 28 декабря новое сердце остановилось. В тот раз его удалось перезапустить, но врачи были осторожны в прогнозах. 4 января в клинике констатировали смерть пациента от полиорганной недостаточности.
Сердце 30-летнему мужчине пересадили, поскольку его собственное за последний год шесть раз останавливалось и после пневмонии было в критическом состоянии. Донором сердца для жителя Мукачево стала женщина, поступившая в больницу при смерти из-за разрыва сосуда головного мозга.
Пересадка сердца стала четвертой выполненной во Львовской больнице скорой помощи. Кроме того, львовские врачи недавно получили первый опыт с пересадкой печени. До сих пор такие операции были возможны лишь в столичном институте им. Шалимова.
Фото Oleg Samchuk/Facebook387
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter