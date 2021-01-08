«Умер ребенок»: Тодуров рассказал, как прятался в клинике от «обкуренных цыган»

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров поделился тем, какие моменты в его работе были самыми страшными. Об этом он рассказал в интервью изданию «ГОРДОН».

Борис Тодуров объяснил, что при операциях на сердце работает целая команда, но отвечает всегда хирург, который берет на себя ответственность за результат. Он также вспомнил о летальных случаях.

«Для меня нет ничего более неприятного в этой работе и, если хотите, страшного. Сейчас, к счастью, эти случаи все реже бывают. А когда я начинал в 1987 году, умирал каждый четвертый ребенок. У нас была летальность 25%. И это было просто ужасно: практически каждый день ты должен был родителям объявлять о смерти их ребенка», — рассказывает хирург.

Больше всего ему запомнилась реакция на неудачную операцию цыганской семьи.

«Когда умер ребенок, то мы два дня прятались по всей клинике, потому что была неадекватная реакция… Обкуренные какие-то, пьяные молодые люди ходили с обрезами и всем рассказывали, что сейчас они встретят хирурга и его застрелят на месте или зарежут. Пока не подключилась милиция и не убрала их», — вспоминает Тодуров.

По его словам, сейчас летальность у маленьких пациентов благодаря новым технологиям в кардиохирургии снизилась до 1%.

Напоминаем, Тодуров заявил, что готов одним из первых вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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