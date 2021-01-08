«Даже если первые 7-8 дней все гладко, расслабляться не надо»: Тодуров раскрыл коварные особенности ковида

Течение заболевания COVID-19 во многом зависит от первоначальной дозы поступления вируса в организм. Об этом заявил украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью изданию «ГОРДОН».

Борис Тодуров отметил, что ношение маски минимизирует поступление в организм первоначальной дозы вируса.

«Заразитесь большой дозой — будет сложнее. Второе, что нужно знать, что ПЦР не определяет сам вирус, а определяет белки, которые продуцирует этот вирус внутри клетки. Поэтому зачастую, когда мы делаем ПЦР, вируса в организме уже может не быть. Если мы делаем ПЦР на пятые — седьмые сутки, то мы опаздываем очень сильно. Мы дальше опаздываем с лечением и методиками, которые должны присутствовать. Третье: мы должны знать, что начиная где-то с 10-х суток включается во многих случаях цитокиновый каскад, или, условно говоря, аутоиммунный процесс (для специалистов, может быть, немножко резанет слух, но я говорю для неврачей) — очень сильная воспалительная реакция, которая убивает легочную ткань», — сказал Тодуров.

Он подчеркнул, что легкие — эта одна из самых тонких структур в организме человека. При любом воспалении разрушается альвеола, которая слипается и замещается рубцом.

«У нас сейчас есть молодой человек, который с трудом пережил два месяца в реанимации. Олимпийский чемпион, спортсмен, молодой, 30 с небольшим. У него такое повреждение легких, что даже после того, как мы вылечили пневмонию, мы его ставим в лист ожидания на трансплантацию легких. У него осталось очень мало жизнеспособной легочной ткани. Поэтому с этим шутить не надо. Маски носить, вовремя реагировать. Даже если у вас первые семь — восемь дней все идет гладко, расслабляться не надо», — предупредил врач.

Тодуров также рассказал, как его разыскивали разъяренные цыгане с обрезами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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