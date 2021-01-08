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Здоровье и медицина

Тодуров рассказал, как за три операции в Грузии получил годовую украинскую зарплату

12:44 8 января 2021
Борис Тодуров

Известному украинскому кардиохирургу, гендиректору Института сердца Бориса Тодурову предлагали остаться в различных странах. Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

Борис Тодуров утверждает, что ему предлагали остаться практически во всех странах, где пришлось оперировать.

«Первая страна, куда меня судьба занесла еще в 1999 году, — Египет. Потом был Ирак. Потом Косово. Потом я оперировал в Молдове. Потом в Беларуси. Я очень много оперировал в Грузии. И там предлагали любые условия», — рассказал кардиохирург.

Руины посчитали, что украинцы оперируют в два раза экономичнее, чем москвичи, которых привлекали ранее занимались этим.

«И они отказались от москвичей, и в следующие два года оперировали только мы. Я даже стал почетным гражданином города Батуми», — говорит Тодуров и вспоминает, что ему предлагали виллу и яхту.

«Я последний раз был в Грузии, наверное, год или полтора назад. Я за три операции, сделанных там в частной клинике, получил свою годовую зарплату в Украине, — утверждает он. — Здесь я провожу почти 700 операций в год».

По его словам, украинские кардиохирурги не могут официально оперировать в Европе, так как там необходима нострификация диплома.

«Но, скажем, в Польше — пожалуйста, хоть сегодня приезжай. Уже дипломы не нужны. В Чехию, Словакию хоть сегодня приезжай», — говорит Тодуров.

«Может быть, звучит немножко примитивно, но я не представляю себе отъезд в другую страну и нормальное там существование с осознанием того, что здесь ты оставил умирать сотни людей, у которых, может быть, и была бы надежда, если бы ты их оперировал, а ты уехал, забрал команду и забрал надежду у сотен и тысяч детей. У нас в институте оперируется 6200 операций в год. Это только операции. Ну, уедем мы, уедет команда, уедет костяк — сколько тысяч украинцев погибнет?», — объяснил Тодуров, почему он не переезжает в другую страну.

Напомним, Тодуров рассказал, какая опасность подстерегает в процессе лечения ковида.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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