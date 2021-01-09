Жертва «вакцины Путина»: сын Сафронова Лука Затравкин пострадал после прививки «Спутником V»

Сын известного российского художника Никаса Сафронова Лука стал одним из первых, кто сделал себе вакцину против коронавируса российского производства, и поплатился за это. К процедуре «самый большой музыкант страны» подошел ответственно, пишет «Собеседник».

«Заявление на то, чтобы стать добровольцем, каждый желающий мог подать в Интернете, — рассказывает Лука. - Я это сделал одним из первых, мне хотелось внести свой вклад в развитие нашей науки. Я указал возраст, все свои личные данные и приложил результаты анализов на антитела и ПЦР. Вскоре мне позвонили и сказали, что приглашают для проведения добровольной вакцинации».

В поликлинике Луке провели полное обследование. Кроме всего прочего, он вновь сдал тест на антитела.

«Я посчитал, что необходимо вакцинироваться, потому что у меня возрастные родители: мать и отец, — говорит Лука. — Я не хочу подвергать их опасности, потому как очень их люблю. Да и сам я нахожусь в группе риске».

В поликлинике Сафронову сообщили: вероятность того, что ему сделают плацебо, составляет 25%. Но вскоре Лука понял: медики ввели настоящую вакцину.

«Уже в первый день у меня начала сильно чесаться рука в месте укола, — говорит музыкант. — Она сильно распухла. А место укола превратилось в огромный синяк. При этом температура у меня не поднималась».

Лука связался с медиками. Те с такой реакцией организма, видимо, столкнулись впервые, и посоветовали понаблюдать за местом прививки.

«В результате сильный зуд в области предплечья продолжался целую неделю», — рассказал Лука.

Напомним, ранее в России признались, почему готовы бесплатно передать Украине технологию по производству своей вакцины. Как оказалось, компания AstraZeneca, разработавшая препарат, применяемый в Великобритании, договорилась с российской стороной о создании новой вакцины, которая объединит лучшее, что есть в двух препаратах — британском и российском. Для этого она заявила о желании испытать комбинацию своей вакцины с российской вакциной-кандидатом, созданной на похожих, но несколько других принципах. Тогда речь шла о том, что такие испытания должны быть осуществлены на россиянах. Но, похоже, в Кремле решили «сэкономить» и обратиться к «безотказным» украинцам.

На данный момент, по данным СМИ, харьковская компания «Биолек» уже обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о регистрации российской вакцины от коронавируса.

Фото соцсети Луки Затравкина

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