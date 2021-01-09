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Здоровье и медицина

Стала лохматым существом: на лице женщины выросли волосы из-за злоупотребления курением

22:04 9 января 2021
женщина

В Австралии 51-летняя женщина обратилась к медикам после того, как ее лицо, шея и верхняя часть тела покрылись тонкими волосами — так называемыми лануго, пишет Daily Mail.

С появлением волос жительницу Мельбурна преследовала постоянная усталость, она начала кашлять и стала терять вес.

Во время обследования у пациентки, которая курила в течение 37 лет, выявили 12-миллиметровую аденокарциному, располагающуюся в правом легком. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином.

Пациентка прошла химиотерапию и радиотерапию, а затем лекарственный курс для борьбы с раком легких. Через два месяца после начала лечения рост волос замедлился, проблема потери веса была решена, а кашель исчез.

Случай был описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о детях в испанском городе Торрелавега, которые превратились в «оборотней», сплошь покрывшись волосами. Из-за ошибки врачей у малышей развился гипертрихоз или так называемый «синдром оборотня».

Фото The New England Journal of Medicine

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