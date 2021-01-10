Побочные эффекты и риск прививок против коронавируса: что известно о каждой из одобренных вакцин

В воскресенье, 10 января, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 миллионов человек. COVID-19 унес жизни 1 миллиона 937 тысяч больных. Выздоровели 64,6 миллиона пациентов. Активными остаются почти 24 миллиона случаев. Уровень смертности составляет 3%.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения являются 18 стран мира, в каждой из которых за время пандемии выявлено свыше миллиона больных с COVID-19. К сожалению, Украина входит в их число. Как уже сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 10 января в нашей стране подтверждено более 1 миллиона 115 тысяч случаев заражения.

Первое место занимают США — 22,7 миллиона инфицированных. В Индии — 10,5 миллиона, в Бразилии — 8,1 миллиона.

Далее в этом списке следуют три европейские страны: Россия — 3,4 миллиона, Великобритания — более 3 миллионов, Франция — 2,8 миллиона.

Турция занимает седьмое место — 2,3 миллиона инфицированных. Первую десятку замыкают Италия (2,2 миллиона), Испания (более 2 миллионов), Германия (1,9 миллиона).

За ними расположились два южноамериканских государства: Колумбия — 1,8 миллиона, Аргентина — 1,7 миллиона.

В Мексике выявлено 1,5 миллиона инфицированных.

Польша находится на 14-м месте — 1,4 миллиона зараженных. Далее идут Иран (1,3 миллиона) и ЮАР (1,2 миллиона).

Украина занимает 17-е место. На 18-м находится Перу — 1 миллион 32 тысячи инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), правительства развитых стран совершенно уверены в том, что победить пандемию сможет только массовая вакцинация. Несколько вакцин, разработанных различными компаниями, уже одобрены к применению. Но пока спрос на них значительно превышает предложение.

Вместе с тем есть еще одна проблема — миллионы людей в мире сомневаются в целесообразности вакцинации. С одной стороны, они хотят защитить себя от коронавируса, а, с другой, опасаются побочных эффектов после прививки. Общество волнует, насколько безопасны вакцины, разработанные в рекордно короткие сроки, а также достаточно ли изучены возможные последствия для организма тех, кому сделают прививку.

Реакция человеческого организма на введение вакцины до сих пор была достаточно хорошо изучена. Нормой считается, когда краснеет место укола, возникновение небольшой припухлости, наличие болевых ощущений. В первые три дня после прививки у человека может возникнуть слабость, подняться температура, болеть голова и суставы. Все эти симптомы считаются мягкими и проходят через пару дней. Более того, они доказывают, что вакцина действует, она стимулирует иммунную систему и побуждает ее защищать организм от так называемой «ложной инфекции», за которую принимается введенный препарат.

Используемые против COVID-19 вакцины вызывают такую же реакцию организма. Рассмотрим подробнее каждый из этих препаратов.

Во время клинических испытаний вакцина BNT162b2, созданная совместно немецкой фирмой BioNTech и американским концерном Pfizer, не вызвала у его привитых ею добровольцев никаких серьезных побочных эффектов. Такая типичная реакция на прививку как слабость и головная боль даже у пожилых пациентов проявлялась редко и в основном в мягкой форме. С начала массовой вакцинации у небольшого числа пациентов укол BNT162b2 вызвал сильную аллергическую реакцию. У одного американца и двух британцев произошел анафилактический шок (состояние резко повышенной чувствительности организма), сопровождавшийся покраснением кожи и одышкой. Британские органы здравоохранения выступили с предупреждением для аллергиков. Никаких иных побочных эффектов выявлено не было.

Вакцина mRNA-1273 от американской компании Moderna тоже содержит вирусную молекулу и по своему составу очень похожа на препарат Pfizer/BioNTech. Во время клинических испытаний добровольцы, по данным производителя и контрольных органов, хорошо переносили прививку. Реакция на укол была мягкой и непродолжительной. Небольшая слабость была отмечена у 9,7% человек, привитых mRNA-1273.

У крайне небольшого числа участников тестов наблюдалась аллергическая реакция на прививку, а в единичных случаях — паралич лицевого нерва. Однако неизвестно, связана ли эта реакция непосредственно с прививкой. Есть предположение, что побочная реакция вызвана не мРНК, а липидной наночастицей, которая служит транспортировщиком патогенных организмов для доставки в клетки и позже выводится из организма.

Во время клинических испытаний так называемой оксфордской вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, произошел инцидент. У одного из добровольцев после прививки началось воспаление спинного мозга. Исследование было прервано, пока группа независимых экспертов не установила, что воспаление никак не связано с прививкой.

В остальном введение вакцины AstraZeneca вызывала у пациентов типичные реакции: боль на месте укола, головную и мышечную боль. Напомним, что оксфордская вакцина относится к разряду классических или векторных. Реакции после инъекции у пожилых пациентов в данном случае проявлялись реже и протекали мягче по сравнению с теми, кто был привит вакцинами нового типа, к которым относятся препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России уже в августе 2020 года, до проведения важной третьей фазы клинических исследований с участием десятков тысяч человек. Препарат содержит два модифицированных аденовируса rAd26-S и rAd5-S. Напомним, что международное экспертное сообщество критически отнеслось к разработке московского Национального исследовательского центра имени Н. Гамалеи, поскольку в опубликованных результатах исследования в научном журнале Lancet ученые выявили подозрительные повторы, которые могли свидетельствовать о манипуляциях.

Однако «Спутник V» уже используется не только в России, но и в Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Бразилии, Индии и Аргентине. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января сообщил, что в российские регионы поставлено 1,5 миллиона доз вакцины, привиты уже более 800 тысяч человек. Согласно российскому Минздраву, у пациентов регистрируют лишь обычные поствакцинальные реакции — головную боль и повышенную температуру. В Аргентине, по данным органов здравоохранения этой страны, подобные реакции на прививку выявлены у 317 из 32 тысяч человек, которым была введена первая доза.

О тяжелых побочных эффектах сообщений нет. Однако даже в самой России значительное число людей относится с недоверием к отечественной вакцине. Как сообщает Reuters, опрос мнения, в котором прияли участие 3 040 медиков и людей, работающих в системе здравоохранения, показал, что 52% из них не хотят прививаться «Спутником V», ссылаясь на недостаток информации о препарате.

Западные медики, а также правительства развитых стран, проводят активную разъяснительную работу. Прежде всего людям объясняют, чем отличаются друг от друга векторные вакцины и вакцины нового типа.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech называют мРНК-вакцины (mRNA). Они инициируют иммунный ответ организма на генном уровне. Оба препарата содержат вирусную молекулу — матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

Векторные (рекомбинантные) вакцины используют безопасные для людей или ослабленные вирусы (векторы). В их состав встроен ген — небольшой участок генома SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2.

На данный момент в США одобрено использование вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также выдало разрешение этим двум препаратам. В Великобритании разрешена еще и оксфордская вакцина.

О возможных долгосрочных побочных эффектах данных препаратов пока ничего неизвестно. Эксперты подчеркивают, что такие знания будут накапливаться в ходе длительных исследований, которые уже проводятся параллельно с кампаниями массовой вакцинации во многих странах.

Директор Института клинической микробиологии, иммунологии и гигиены при университетской клинике Эрлангена (Германия) Кристиан Богдан, отвечая на вопрос «Немецкой волны» (DW), заявил: «Остаточный риск имеется. Однако, если вероятность умереть от заражения коронавирусом у пожилого человека составляет 20%, а опасность тяжелых побочных эффектов от прививки оценивается как 1 к 50 000 или даже меньше, то я лично пошел бы на такой риск».

Богдан входит в Постоянную комиссию по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI). Этот институт не советует прививать против коронавируса детей, поскольку опасность умереть от COVID-19 у них близка к нулю. Также не рекомендуется делать прививку беременным женщинам и кормящим матерям.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний не исключают возможность вакцинации мРНК-препаратами беременных и кормящих матерей после медицинского обследования и консультации с врачами.

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