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Здоровье и медицина

Одного раза будет мало: стало известно, как часто придется вакцинироваться от COVID-19

16:52 10 января 2021
Вакцинация

Вакцинацию от коронавируса потребуется проводить ежегодно, как это происходит с гриппом и другими сезонными заболеваниями. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в интервью телеканалу Sky News, пишет Express&Star.

Причина этого — в том, что Covid-19 мутирует, а вырабатываемые в организме после прививки антитела со временем исчезают.

«С очень большой вероятностью нам придется разрабатывать программу двойной вакцинации, каждый год прививая людей как от гриппа, так и от коронавируса», — заявил Хэнкок.

При этом чиновник подчеркнул, что в настоящее время достоверные научные данные о длительности иммунитета от «уханьской заразы» по-прежнему отсутствуют. Однако есть все основания полагать, что он будет сохраняться всего лишь несколько месяцев. В этом случае сыворотку придется вводить каждый год.

Открытым остается вопрос и по поводу того, нужно ли получившим вакцину соблюдать меры предосторожности и носить маску. Пока что специалисты склонны считать, что даже после укола человек может переносить Covid-19.

Как писали «ФАКТЫ», по состоянию на 10 января число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 миллионов человек. COVID-19 унес жизни 1 миллиона 937 тысяч больных. Выздоровели 64,6 миллиона пациентов. Активными остаются почти 24 миллиона случаев. Уровень смертности составляет 3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), правительства развитых стран совершенно уверены в том, что победить пандемию сможет только массовая вакцинация. Несколько вакцин, разработанных различными компаниями, уже одобрены к применению. Но пока спрос на них значительно превышает предложение.

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