Держи дистанцию: в Австралии медики посоветовали гражданам заниматься сексом на расстоянии в 1,5 метра

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 медицинские власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии составили рекомендации по соблюдению противокоронавирусных мер, в том числе разъяснили, как заниматься сексом в этот опасный период. Об этом сообщает Play Safe.

Медики уверены: для того, чтобы не заразиться опасным заболеванием, гражданам стоит временно отказаться от обычного секса.

Заменить его предлагается мастурбацией на расстоянии в полтора метра друг от друга. Это, считают австралийцы, обезопасит людей от заболевания.

Причем если кто-то не может обойтись без секса, то врачи рекомендуют надевать в этот момент маску. Кроме того, не запрещается заниматься любовью тем парам, которые живут вместе и постоянно контактируют друг с другом. Также врачи обратили внимание, что интимные игрушки должны быть чистыми.

Ранее сообщалось что семейная американка, лишившись работы во время пандемии коронавируса, стала секс-коучем.

Фото: pixabay.com

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