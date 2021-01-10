28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Держи дистанцию: в Австралии медики посоветовали гражданам заниматься сексом на расстоянии в 1,5 метра

20:13 10 января 2021
Женщина

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 медицинские власти штата Новый Южный Уэльс в Австралии составили рекомендации по соблюдению противокоронавирусных мер, в том числе разъяснили, как заниматься сексом в этот опасный период. Об этом сообщает Play Safe.

Медики уверены: для того, чтобы не заразиться опасным заболеванием, гражданам стоит временно отказаться от обычного секса.

Заменить его предлагается мастурбацией на расстоянии в полтора метра друг от друга. Это, считают австралийцы, обезопасит людей от заболевания.

Причем если кто-то не может обойтись без секса, то врачи рекомендуют надевать в этот момент маску. Кроме того, не запрещается заниматься любовью тем парам, которые живут вместе и постоянно контактируют друг с другом. Также врачи обратили внимание, что интимные игрушки должны быть чистыми.

Ранее сообщалось что семейная американка, лишившись работы во время пандемии коронавируса, стала секс-коучем.

Фото: pixabay.com

331

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Максим Галкин и Алла Пугачева

«Верните Верку Сердючку»: Максим Галкин намекнул, что без украинских звезд Новый год – не праздник

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер