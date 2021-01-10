Пик пройден, но расслабляться рано: врач рассказал, когда Украину накроет третья волна коронавируса

Врач-диагност Тарас Жиравецкий считает, что пик второй волны коронавируса пройден, но ситуацию рано считать безопасной. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас по госпитализации мы видим, что количество пациентов в больницах немного снизилось. Вероятно, мы все-таки прошли этот пик пандемии именно в декабре. Будем надеяться, что было именно так», — заявил медик.



По словам Жиравецкого, локдаун поможет немного снизить уровень заболеваемости. Но то, что сейчас происходит в стране, далеко от того локдауна, который мы видим в США или ЕС. Больницы готовились еще в декабре к тому, что пиковая нагрузка будет в конце января.



В целом же вторая волна коронавируса в Украине может продлиться до лета, а осенью ей на смену придет третья — такой сценарий возможен в том случае, если вакцинация окажется неэффективной.

«Сейчас выглядит так, что у нас идет вторая волна, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев — до лета. А третья волна — если она будет, если вакцины не помогут нам — прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа — то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь», — пояснил врач.

Напомним, стали известны побочные эффекты всех одобренных вакцин от COVID-19, а также то, насколько часто потребуется прививаться от коронавируса.

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