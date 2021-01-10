28.24 / 28.43 34.41 / 34.85
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Пик пройден, но расслабляться рано: врач рассказал, когда Украину накроет третья волна коронавируса

22:03 10 января 2021
Тест

Врач-диагност Тарас Жиравецкий считает, что пик второй волны коронавируса пройден, но ситуацию рано считать безопасной. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас по госпитализации мы видим, что количество пациентов в больницах немного снизилось. Вероятно, мы все-таки прошли этот пик пандемии именно в декабре. Будем надеяться, что было именно так», — заявил медик.

По словам Жиравецкого, локдаун поможет немного снизить уровень заболеваемости. Но то, что сейчас происходит в стране, далеко от того локдауна, который мы видим в США или ЕС. Больницы готовились еще в декабре к тому, что пиковая нагрузка будет в конце января.

В целом же вторая волна коронавируса в Украине может продлиться до лета, а осенью ей на смену придет третья — такой сценарий возможен в том случае, если вакцинация окажется неэффективной.

«Сейчас выглядит так, что у нас идет вторая волна, и количество больных будет постепенно снижаться. Вторая волна может продолжаться еще несколько месяцев — до лета. А третья волна — если она будет, если вакцины не помогут нам — прогнозируется осенью. Если прогнозировать относительно инфекций, которые были раньше, в частности испанского гриппа — то они проходили в три волны. Но тогда были проблемы с вакцинами. Если сейчас вакцины справятся и уменьшат количество новых случаев, то вероятно мы третью волну и не будем иметь», — пояснил врач.

Напомним, стали известны побочные эффекты всех одобренных вакцин от COVID-19, а также то, насколько часто потребуется прививаться от коронавируса.

462

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин и Алла Пугачева

«Верните Верку Сердючку»: Максим Галкин намекнул, что без украинских звезд Новый год – не праздник

Принц Уильям и принц Гарри

Королева Елизавета расплакалась, узнав об изменении в отношениях ее внуков-принцев Уильяма и Гарри

Лиза Галкина

Юная модница: Лиза Галкина поддержала "тренд на лампасы"

Лиза Галкина

"Папина принцессочка": Лиза Галкина блистала с отцом на елке в Кремле

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер