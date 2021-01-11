Локдаун не даст эффекта из-за детей, — эпидемиолог

Работа детских садов нивелирует эффект от жесткого карантина. Об этом врач-эпидемиолог, глава ОО «Инфекционный контроль» Андрей Александрин заявил в интервью изданию OBOZREVATEL.

«Во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт, поэтому никакого эффекта от него не будет», — утверждает Александрин.

По его словам, дети не относятся к группе риска, но передают коронавирусную инфекцию и ребенок, приходя домой, заражает своих родственников.

«В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует, — заявляет эпидемиолог. — И второй фактор — общественный транспорт. Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок».

Напоминаем, врач-диагност назвал сроки возникновения третьей волны коронавируса в Украине.

Фото: istockphoto.com

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