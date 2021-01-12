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Здоровье и медицина

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

9:19 12 января 2021
Запах

Потеря обоняния может быть ранним симптомом болезни Паркинсона.

Как сообщает «Еxpress», люди, у которых диагностировали болезнь Паркинсона, говорили, что помнят изменения, связанные с обонянием, которые возникли до появления иных симптомов, в частности, тремора или проблем с координацией.

Отмечается, что болезнь Паркинсона — это состояние, при котором части мозга постепенно повреждаются, что длится многие годы. Ее симптомы, в основном, связаны с движением — это происходит из-за потери нервных клеток в части мозга, отвечающей за производство дофамина. Дофамин — посредник между частями мозга и нервной системы, которые помогают контролировать и координировать движения тела.

Издание утверждает, что многие люди могут даже не осознавать, что у них плохое обоняние. И только после тестирования выясняется, что до 90 процентов людей с болезнью Паркинсона потеряли нюх.

Ранее сообщалось, что какао играет защитную роль в здоровье мозга, защищая его от развития нейродегенеративных патологий, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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