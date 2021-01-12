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Здоровье и медицина

«И лучше голым»: британский врач рассказала, как похудеть во сне безо всяких усилий

18:42 12 января 2021
Спящая женщина

Если вы не любите тренировки и не склонны к диетам, есть еще один способ похудеть, который не потребует от вас никаких усилий. Об этом, как пишет издание Daily Star, заявила британский врач Хелен Лавал в эфире телепрограммы «Как правильно терять вес» на канале Channel 4.

Для получения результата нужно просто спать. Но только обязательно в холодной комнате. Причем для пущего эффекта лучше голым и при открытом окне. По словам эксперта, в таких условиях тело будет сжигать жир, пытаясь согреться. При этом будет активироваться так называемый бурый жир. Один грамм бурого жира может выделять в 300 раз больше тепла на грамм, чем любая другая ткань в организме. Если человеку не мерзнет, его бурый жир «не включит» свой сжигающий механизм. Поэтому ради стройности придется слегка пострадать.

Идеальная температура для сна — от 16 градусов и не выше 19.

Эксперт утверждает, что с помощью такого метода можно сжигать дополнительно до 500 калорий в неделю.

Фото pixabay

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