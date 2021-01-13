Вокруг закупаемой Украиной вакцины от ковида назрела интрига

Китайская вакцина компании Sinovac, которую планирует приобрести Украина, имеет эффективность 50,4 процента, тогда как западные препараты больше 90 процентов.

Данные бразильского исследования вакцины Sinovac опубликовало агенство Reuters.

По этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что Украина будет требовать от китайских производителей вакцины от COVID-19 эффективности на уровне 70 процентов.

«Вчера во время пресс -конференции в Бразилии было сообщено, что общая эффективность вакцины от коронавирусной болезни производства Sinovaс составляет чуть более 50 процентов. Отмечу, что эффективности вакцины более 50 процентов достаточно для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством медицинских регуляторов, которые есть в мире», — сказал Степанов.

По его словам, Минздрав заложил требования к эффективности препарата выше.

«В договоре с этим производителем вакцин у нас указано следующее: эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70 процентов снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой. Соответствующий анализ, в том числе на основе промежуточных результатов клинических испытаний, должен быть подтвержден публикациями от компании-производителя. То есть мы изначально закладывали в договоре, это было наше требование, мы подняли порог эффективности, он должен быть выше, чем-то, что разрешается в других странах», — уточнил Степанов.

Министр также отметил, что компания-производитель должна обнародовать окончательные выводы исследований, проведенных в разных странах.

По словам главы Минздрава, в случае, если вакцина не будет отвечать требованиям эффективности не ниже 70 процентов, то не будет действовать подписанный Украиной договор, а компания-производитель должна возместить полученные средства в полном объеме.

Минздрав ожидает в ближайшие дни подписания договоров с другими производителями.

Степанов также добавил, что вакцинация в Украине начнется в установленные сроки.

Напомним, в конце декабря 2020 Минздрав заключил договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против коронавируса с компанией Sinovac Biotech, первая партия составит 700 тысяч доз.

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