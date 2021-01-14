«Жадность»: Степанова обвинили в закупке неэффективной вакцины от ковида втридорога

Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в пять раз дешевле, но контракт в последний момент остановили, отдав предпочтение иному препарату.

«Украина могла бы купить вакцину в 5 раз дешевле и ту, которую закупают для COVAX. Это официальный ответ мне как депутату. Но этого не произошло — контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо трех. Хуже в этом всем то, что скоро мы станем «заразными» для всего цивилизованного мира, куда ни будут пускать без вакцинации. В это же время единственной вакциной на регистрации в Украине сейчас только русский «Спутник», — пишет парламентарий на своей страничке в соцсетях.

Александра Устинова также публикует на «Украинской правде» информацию, которую ей удалось собрать по этой теме. Ссылаясь на бразильские исследования, нардеп отмечает, что эффективность китайской вакцины составляет 50%, а у других производителей — 90% и выше, и что ни одна из стран ЕС этот препарат не купила.

«Конкурс Степанова» из всех производителей прошел только один — Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество «Леккхим». Украинский производитель выступил уже всем нам привычной «компанией-прокладкой», а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупках сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены в $ 2, $ 8,5 и $ 12 за дозу", — пишет нардеп и добавляет, что препарат для украинцев будет стоить дороже.

По ее словам, «цена прожорливости нынешнего министра» сначала оставила без защитных костюмов медиков, а теперь «без вакцинации остается большинство населения, и Украине грозит окончательное ярмо страны третьего мира».

Напомним, что глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что «эффективности вакцины более 50 процентов достаточно для подтверждения ее эффективности» и что в договоре с производителем вакцин «у нас указано следующее: эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо контролируемом клиническом испытании, в котором достигнута эффективность на уровне не менее 70 процентов снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой».

Фото с Pixabay.

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