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Здоровье и медицина

Человечеству не удастся победить коронавирус в 2021 году, — ВОЗ

16:08 14 января 2021
Вакцина

Борьба с пандемией COVID-19 будет продолжаться в течение 2021 года. Об этом заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает «Коммерсантъ».

В ВОЗ считают, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация в мире должна стать более управляемой, но полностью победить пандемию коронавируса не удастся.

«2021 год еще будет годом пандемии… Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация», — сказал Ханс Клюге на пресс-конференции.

Он отметил, что масштабная вакцинация проходит уже в 31 стране Европы, при этом приоритетное право получить вакцину имеют медработники.

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса COVID-19 — в течение 2021−2022 годов планируется охватить 20 млн человек.

Фото: pixabay.com

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