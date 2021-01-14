Маленькая батарейка, проглоченная малышом, может прожечь стенку желудка: как помочь ребенку

Хорошо, если зимние праздники миновали без ущерба для здоровья. Но зачастую родителям даже в праздничный день приходится срочно обращаться к детским специалистам — педиатрам, гастроэнтерологам или хирургам.

— Опасно, если малышу дадут с праздничного стола кусочек рыбы, в котором притаилась косточка, — рассказывает профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. — Она может застрять в слизистой, вызвав воспаление. Не нужно заставлять ребенка жевать корочку хлеба: лучше сразу обратиться к специалисту. Также мелкой косточкой (рыбной или куриной, например, из холодца) малыш может уколоть палец и спровоцировать нарыв. Панариций чаще возникает около ногтя, но может быть в любом месте фаланги. Из-за узкого раневого хода в глубокой колотой ране начинают размножаться бактерии.

— Чем еще опасен праздничный стол?

— У ребенка, страдающего врожденным или приобретенным пороком развития кишки, например, ее сужением, может возникнуть частичная непроходимость. Здоровая кишка растянется, а при патологии любые плохо прожеванные твердые продукты, способны, как пробка, закупорить кишку. Опасны хурма, кожура и семечки фруктов: они могут вызвать образование камней в желудке, кишечнике.

— Что делать, если малыш проглотил мелкую деталь игрушки?

— Ребенка нужно срочно показать детскому хирургу. На праздники дети часто получают новую игрушку «от Деда Мороза». Опасно, если малыш разобрал подарок и проглотил маленькие батарейки или магнитики (недавно во Львове спасли ребенка, проглотившего 30 магнитов). Несколько магнитиков спаиваются, а батарейки в желудке под воздействием кислот и соков могут распадаться, вызывая ожог слизистой. Он грозит перфорацией стенки желудка.

Можно ли самому достать рыбную косточку из горла ребенка? Что делать, если малыш затолкал мелкий предмет в нос или ухо? Чем помочь ребенку, который проглотил магнитики или батарейки, до приезда скорой помощи? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский хирург доктор медицинских наук Ольга Михайловна Горбатюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 января

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Фото: pixabay.com

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