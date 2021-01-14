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Здоровье и медицина

В помещении с влажным воздухом риск заразиться вирусной инфекцией гораздо ниже

7:09 18 января 2021
В помещении с влажным воздухом риск заразиться вирусной инфекцией гораздо ниже

Американские ученые из Политехнического университета Виргинии установили: снизить риск передачи коронавируса в помещении помогает использование увлажнителей воздуха. В зимние месяцы они рекомендуют поддерживать уровень влажности на уровне 40—60 процентов. Исследователи доказали: в этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем в условиях сухого воздуха. В серии экспериментов ученые проверяли вероятность передачи вируса воздушно-капельным путем. В помещениях с сухим воздухом она оказалась больше, чем в локациях с более влажным воздухом.

Ученые объясняют это так: вирусные частицы при низкой влажности остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген. Однако в случае излишней влажности воздуха повышается риск роста плесени, грозящей развитием у человека астмы и аллергии. Также было установлено, что более высокие температуры могут препятствовать распространению коронавируса через поверхности.

Фото: pixabay.com

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