Хуже, чем у курильщиков: сеть шокировал снимок легких переболевшего коронавирусом

Доктор Бриттани Банкхед-Кендалл из Научно-исследовательского центра охраны здоровья Техасского университета поделилась шокирующими рентгеновскими снимками. На них изображены легкие здорового человека, заядлого курильщика и больного коронавирусом.

Как пояснила врачи, легкие пациента с ковидом почти полностью белые, хотя на тот момент он уже считался выздоровевшим. Это означает, что ткань зарубцевалась и в органы поступает недостаточно воздуха. Легкие курильщика повреждены меньше. Как призналась врач, ей вообще никогда не доводилось видеть легкие хуже «ковидных».

Банкхед-Кендалл отметила, что медики больше концентрируются сейчас на том, чтобы спасти людям жизнь, а долгосрочные последствия болезни еще не совсем понятны.

«Всех волнует смертность, и это действительно ужасно. Но и для выживших, для всех, у кого был позитивный результат на вирус, это будет проблемой», — заявила она в эфире телеканале CBS.

По словам доктора, рубцы почти в 75% случаях наблюдались даже у людей, перенесших болезнь бессимптомно.

«Все еще есть люди, которые говорят: „Я в порядке, у меня нет проблем“, а когда вы делаете рентген грудной клетки, видно, что у них все плохо», — сказала она.

Она также подчеркнула, что пока неизвестно, поддается ли лечению зарубцевавшаяся в результате коронавирусной инфекции ткань. И что все, кто испытывает одышку и прочие проблемы с дыханием после выздоровления от ковида, должны обратиться к врачу.

Здоровые легкие

Легкие курильщика

Легкие "ковидника"

Ранее «ФАКТЫ» писали — «В больницах мест нет»: актриса из сериала «Милые обманщицы» со слезами рассказала о больном ковидом муже.

Фото Dr. Brittany Bankhead-Kendall

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