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Здоровье и медицина

Нужно дольше и жестче: инфекционист раскритиковала украинский "локдаун"

22:18 15 января 2021
Нужно дольше и жестче: инфекционист раскритиковала украинский «локдаун»

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская, которая и сама недавно тяжело перенесла коронавирусное заболевание, считает малоэффективным действующий в Украине «карантин зимних каникул», действие которого истекает 25 января.

По мнению медика, которое она озвучила в эфире одного из телеканалов, действующих ограничительных мер явно недостаточно для эффективного противодействия пандемии, в отличие от весеннего локдауна, который «все таки сыграл на благо нашей стране, потому что мы не были готовы, как и многие страны мира».

«Честно говоря, я не сильно там хожу по магазинам, и смотрю и вообще не вижу никакого локдауна. В чем он выражается? В метро ездят. Я как прихожу домой и открываю телефон — вижу, что толпы народа повсюду: „Буковель“, метро, магазины…», — перечислила Голубовская.

Она также выразила мнение, что статистика Министерства здравоохранения по количеству случаев заболеваний «не соответствует ничему», поскольку люди, даже с симптомами инфекции, нередко «не хотят заморачиваться» и не обращаются за медицинской помощью.

Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения не собирается настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января. По его мнению, с 25 января будет осуществлен переход на т.н. «адаптивный» карантин, в рамках которого введение жестких ограничений возможно исключительно на конкретной территории, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов резко отреагировал на предположение о досрочном завершении «локдауна зимних каникул» и допустил, что будет ходатайствовать о его продлении.

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