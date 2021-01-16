Маска жестко вросла в лицо: заболевшая коронавирусом украинка рассказала, как провела 46 дней в реанимации

Известный педагог Нина Лашина более месяца провела в реанимации, борясь с коронавирусной болезнью. Ее сын провел в реанимации почти месяц, пишет «33-й НОВИНИ».

«Таких тяжелых пациентов было всего четверо в Винницкой области, двое уже умерли. Меня с того света вытащили медики Винницкой городской больницы № 1, а вернули к жизни специалисты «чернобыльского диспансера», — рассказала она.

61-летняя Нина Лашина заболела COVID-19 еще во время выборов в октябре 2020 года. Тогда она работала в областной избирательной комиссии, встречалась со многими людьми.

«Когда поднялась температура, вызвала „скорую“, потому что понимала, что с моим сахарным диабетом шутить нельзя. Приехала бригада, но врач что-то все время суетился, кому-то звонил и меня даже толком не прослушал. Заверил, что ничего страшного, и уехал. В тот же день попала к своему семейному врачу. Она сразу поняла, что у меня двусторонняя пневмония, и направила на госпитализацию. Положили в терапию первой городской больницы. Но там я была недолго, потому что поднялся сахар до 31,9 и я впала в кому… 23 дня была без сознания, в этом мире меня держали аппараты, к которым была подключена. Никто не давал никаких прогнозов. Сыновья дежурили у больницы и только спрашивали санитаров, которые выносили черные мешки, не Лашина ли это… Я была одной из самых тяжелых пациенток. По моему случаю собиралась коллегия Академии медицинских наук Украины, консультировала профессор Лариса Мороз», — рассказала она.

По словам женщины, ее сыновья искали самые дорогие дефицитные медикаменты, которые могли бы помочь в лечении коронавирусной болезни.

«Наверное, у Бога на меня были какие-то другие планы, потому что на 24-й день комы наконец пришла в себя. Когда открыла глаза, увидела над собой врача, который контролировал работу аппаратов. Он мне улыбнулся, и я почувствовала себя живой. Потом меня перевели в другую реанимационную палату, где были больные полегче. Но я и дальше не обходилась без кислорода. Спасибо соседкам по палате, которые мне помогали садиться, вставать на ноги. Еще две недели врачи заново запускали работу моих почек и печени», — рассказала Лашина.

По ее словам, через две недели ее выписали домой.

«За 46 дней маска вросла мне в лицо. Смазывала мазями, чтобы размякла кожа и я могла вытянуть остатки маски, которые врезались в переносицу. Ходить самостоятельно не могла. Сыновьям меня вывезли на коляске. Дети принесли джинсы, но когда я вставала с каталки, они с меня слетели и я на улице осталась в одном памперсе. За время болезни потеряла 30 килограммов…» — рассказала женщина.

Позже коронавирусной болезнью также переболели ее двое сыновей с семьями.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Новых Санжарах на Полтавщине медики спасли 65-летнюю женщину с коронавирусом, у которой уровень сатурации падал до 37(!) процентов.

597

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter