Историю появления COVID-19 могут переписать: ученые из Уханя сделали важное признание о летучих мышах

История происхождения нового коронавируса, который нанес огромный удар по человечеству, может быть вновь переписана после того, как несколько ученых из лаборатории в китайском Ухане сделали признание о том, что были покусаны переносчиками вируса — летучими мышами, в тот момент, когда собирали образцы в одной из местных пещер, пишет Daily Mail.

По словам одного из инфицированных докторов, клыки млекопитающего пронзили его перчатки как «как игла».

Тем временем СМИ удалось найти видео, запечатлевшее работу исследователей в 2017 году. На кадрах можно увидеть, что они работают с нарушением норм безопасности от ВОЗ. Поэтому у организации могут возникнуть новые вопросы к ученым.

Подобные же сведения озвучила, выходящая в неподконтрольной Пекину китайской провинции Тайвань, газета Taiwan News. Она опубликовала видео двухлетней давности, демонстрирующее пренебрежительное отношение сотрудников лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV) к средствам зашиты. По данным издания укусили летучие мыши — переносчики вирусов, подобных SARS.

В конце декабря 2019 года государственное телевидение Китая показало запись того, как уханьская команда вирусологов во главе с Ши Чжэнли, прозванной «Женщина-летучая мышь», находятся в лаборатории четвертого уровня биоопасности держат животных голыми руками, а фекалии собирают без защитных костюмов, только в перчатках. К слову, на тот момент они занимались выявлением происхождения атипичной пневмонии SARS.

Нарушений, которые попали в кадр, немало: к примеру, облаченные в защитные костюмы исследователи общаются с людьми в обычной одежде и защитных шапочках, у некоторых из членов команды нет головных уборов, попутно камера демонстрирует наполненный летучими мышами контейнер.

По словам вирусолога Цуя Цзе, он был укушен летучей мышью, клыки которой прошли сквозь нитриловую перчатку, после чего рука воспалилась. Также он пояснил, что каждый раз перед взятием проб в полевых условиях, ученые принимают вакцину против бешенства, т.к. мыши крайне опасны в качестве переносчика вирусов.

Позже исследователи постарались отречься от своих слов об опасности работы с мышами. Подобные оправдания появились в публикации Китайского научно-исследовательского центра за авторством Ши Чжэнли, где ученый заявляла, что «вероятность прямого заражения людей очень мала».

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что борьба с пандемией COVID-19 будет продолжаться в течение 2021 года. В ВОЗ считают, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация в мире должна стать более управляемой, но полностью победить пандемию коронавируса не удастся.

Фото с Pixabay

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