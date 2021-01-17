Историю появления COVID-19 могут переписать: ученые из Уханя сделали важное признание о летучих мышах

История происхождения нового коронавируса, который нанес огромный удар по человечеству, может быть вновь переписана после того, как несколько ученых из лаборатории в китайском Ухане сделали признание о том, что были покусаны переносчиками вируса — летучими мышами — в тот момент, когда собирали образцы в местной пещере.

Об этом пишет Daily Mail.

Один из исследователей из Уханьского института вирусологии заявил, что в 2017 году во время сбора образцов в пещере, где живут летучие мыши, был укушен грызуном. «Клыки пронзили резиновую перчатку словно иглой», — рассказал он. Однако тогда ученый не придал этому значения, успокоив себя тем, что ему делали прививку от бешенства.

Также на кадрах, снятых китайскими телевизионщиками в 2017 году, видно, что ученые взаимодействовали с летучими мышами без масок и перчаток, грубо нарушая нормы ВОЗ. Уже тогда было известно, что рукокрылые являются носителями многих смертоносных вирусов, включая атипичную пневмонию SARS.

Видео вышло в эфир 29 декабря 2017 года на китайском государственном телевидении.

В нем рассказывалось, как знаменитая вирусолог Ши Чжэнли, известная как «Женщина-летучая мышь», работает над исследованием происхождения SARS. На кадрах видно, что даже в лабораториях четвертого уровня биобезопасности ученые взаимодействуют с летучими мышами без должной защиты, например, трогают их голыми руками.

Журналисты Taiwan News утверждают, что в статье Ши для China Science Exploration Center, позже подвергнутой цензуре китайскими властями, вирусолог писала, что ее работа «не так опасна, как думают многие», а «вероятность заражения человека от летучей мыши крайне мала».

Автор издания считает, что команде экспертов ВОЗ, прибывших в Ухань для расследования происхождения коронавируса 14 января, следует обратить внимание на откровения ученых и подробно расспросить их о самочувствии после пережитых укусов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что борьба с пандемией COVID-19 будет продолжаться в течение 2021 года. В ВОЗ считают, что в 2021 году эпидемиологическая ситуация в мире должна стать более управляемой, но полностью победить пандемию коронавируса не удастся.

Фото с Pixabay

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