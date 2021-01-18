28.07 / 28.31 33.76 / 34.21
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Каждый восьмой из выздоровевших «ковидных» пациентов умирает в течение 140 дней после выписки из больницы

8:45 18 января 2021
Коронавирус

По результатам исследования, проведенного в Британии учеными Лестерского университета, треть переболевших коронавирусом пациентов снова возвращаются в больницы в течение пяти месяцев после выписки. И каждый восьмой умирает.

Как сообщает издание The Telegraph, у многих поборовших вирус людей развиваются серьезные осложнения: могут появляться проблемы с сердцем, почками и печенью, а также диабет.

По данным исследователей, после первой волны ковида в Британии из 47 780 человек, выписанных из больниц, 29,4% были госпитализированы повторно в течение 140 дней. И 12,3% скончались от осложнений.

«Люди возвращаются домой, у них проявляются долгосрочные последствия болезни, их снова госпитализируют, и они умирают», — заявил профессор университета Камлеш Хунти, добавив, что пациенты поступают с разными диагнозами.

В настоящее время правительство Британии регистрирует смерть от Covid-19 в том случае, если человек умирает в течение 28 дней после получения позитивного результата теста. Однако список жертв может быть гораздо выше, если учесть тысячи смертей тех, кто снова оказался в больницах с серьезными проблемами со здоровьем, обусловленными долгосрочными последствиями вируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Хуже, чем у курильщиков: сеть шокировал снимок легких переболевшего коронавирусом.

Фото Pixabay

1045

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Ани Лорак на Крещатике

Ани Лорак обдало киевским морозом

Олег Винник

Мягкой посадки! Олег Винник возвращается в Украину

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер