Каждый восьмой из выздоровевших «ковидных» пациентов умирает в течение 140 дней после выписки из больницы

По результатам исследования, проведенного в Британии учеными Лестерского университета, треть переболевших коронавирусом пациентов снова возвращаются в больницы в течение пяти месяцев после выписки. И каждый восьмой умирает.

Как сообщает издание The Telegraph, у многих поборовших вирус людей развиваются серьезные осложнения: могут появляться проблемы с сердцем, почками и печенью, а также диабет.

По данным исследователей, после первой волны ковида в Британии из 47 780 человек, выписанных из больниц, 29,4% были госпитализированы повторно в течение 140 дней. И 12,3% скончались от осложнений.

«Люди возвращаются домой, у них проявляются долгосрочные последствия болезни, их снова госпитализируют, и они умирают», — заявил профессор университета Камлеш Хунти, добавив, что пациенты поступают с разными диагнозами.

В настоящее время правительство Британии регистрирует смерть от Covid-19 в том случае, если человек умирает в течение 28 дней после получения позитивного результата теста. Однако список жертв может быть гораздо выше, если учесть тысячи смертей тех, кто снова оказался в больницах с серьезными проблемами со здоровьем, обусловленными долгосрочными последствиями вируса.

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Фото Pixabay

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