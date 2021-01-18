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Здоровье и медицина

Шмыгаль рассказал о трех разных вакцинах от ковида для украинцев

12:19 18 января 2021
Вакцинация

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина может получить три разные вакцины от коронавируса, которые Киев просил поставить как можно скорее. Об этом в интервью «Интерфаксу-Украина» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины как можно скорее… На сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разных вакцины», — отметил глава правительства.

Он также отметил, что все допущенные в Украину препараты пройдут процедуру лицензирования в нашей стране, а также будут одобрены ВОЗ и в других странах.

«То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности», — подчеркнул Шмыгаль.

Получение первых партий вакцин ожидается в начале февраля.

Кроме того, после регистрации вакцины в Украине, ее также смогут ввозить коммерческие предприятия на коммерческой же основе.

«Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договора. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией», — разъяснил глава правительства.

Напомним, в соответствии с утвержденным в Украине планом вакцинации от COVID-19 ею в течение 2021−2022 годов планируется охватить 20 млн человек.

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