В Норвегии не нашли прямой связи между смертью 33 стариков и сделанными им прививками от ковида

В Норвегии заявили, что не обнаружили «прямой связи» между смертью 33 пенсионеров и сделанными им прививками от коронавируса вакциной Pfizer.

Как пишет издание Daily Mail, все умершие проживали в домах престарелых и были старше 75 лет. Все они, как сообщило Норвежское агентство лекарственных средств, также имели различные заболевания.

«Очевидно, что Covid-19 опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация… Мы не встревожены. У всех этих пациентов были серьезные заболевания. Нельзя сказать, что люди умирают от вакцины. Мы можем говорить, что это может быть случайным совпадением. Трудно доказать, что именно вакцина является прямой причиной», — сказал директор агентства Стейнар Мадсен. При этом он не исключает, что вакцина могла спровоцировать у больных пациентов осложнения текущего заболевания.

По словам Мадсена, вакцинированы уже почти все жители домов престарелых страны. И уровень смертности среди них можно оценить, как один случай на тысячу. В среднем в домах престарелых Норвегии безо всякой вакцинации умирают около 400 человек в неделю.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что каждый восьмой из выздоровевших «ковидных» пациентов умирает в течение 140 дней после выписки из больницы.



Фото pixabay

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