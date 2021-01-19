Новый штам коронавируса нашли в Германии

Мутировавший коронавирус обнаружили в немецкой Баварии — его выявили у 35 пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен.

По информации «Немецкой волны», «мутант» отличается от варианта, выявленного в Великобритании. Однако медики пока что не дают ответ на вопрос, насколько он более опасен, чем «традиционный.

Образцы из баварской клиники направили в берлинскую «Шарите» для дальнейших исследований.

Напомним, что в конце декабря 2020 года страны Евросоюза закрывали авиационное сообщение с Великобританией из-за выявления вируса-мутанта.

Также мутировавший коронавирус обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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