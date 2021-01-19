Вслед за Баварией обязательное ношение респираторов вместо масок могут ввести по всей Германии

Правительство Германии рассматривает необходимость введения обязательного ношения респираторов FFP2 вместо обычных защитных масок. Такое решение уже принято в соседней Австрии и в федеральной земле Бавария. Респираторы необходимо надевать в общественном транспорте и магазинах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что у них это правило вступает в силу с 25 января. Кроме того, до 7 февраля продлен общенациональный локдаун.

В Баварии ношение респираторов в поездах, трамваях, автобусах, а также в магазинах стало обязательным с понедельника, 18 января. Однако полиция начнет штрафовать нарушителей с 24 января. Исключение баварские власти сделали только для детей младше 15 лет, водителей автобусов и контролеров общественного транспорта. Им можно по-прежнему носить маски.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить замену масок на респираторы с главами 16 федеральных земель в ходе видеосовещания 19 января. Тогда же будет рассмотрен вопрос о продлении локдауна на февраль.

Ряд экспертов считают, что респираторы смогут надежнее защитить людей от заражения мутировавшими штаммами коронавируса, поскольку их фильтры не пропускают до 94% всех частиц диаметром 0,3 микрона и больше. У масок, даже трехслойных, защитные свойства хуже. Замену масок на респираторы поддерживает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (на фото в заголовке).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ФРГ выявлен новый штамм коронавируса, который отличается от так называемого британского.

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