«Губы, нос и подбородок — самые натренированные части моего тела. Ими я пишу музыку»

«Пишу рэп и авторскую музыку. Я на инвалидной коляске». Так представляется Володя Малуха в «Фейсбуке». Он живет в селе Белики Кобелякского района Полтавской области. Парню 21 год, у него тяжелая форма ДЦП. Володя пишет музыку… губами. И так уже шесть лет. Иногда помогает себе носом, подбородком либо зажатой в зубах ручкой. — Это самые натренированные части моего непослушного тела, — улыбается Володя. — Ими я прикасаюсь к сенсорной панели компьютера (тачпаду) и, открывая на экране нотную панель, добываю звуки… Записываю треки, используя специальную программу для создания музыки — секвенсор. Саундтреков у меня уже более трехсот. Фрагменты некоторых звучат на популярных радиостанциях США.

Умный серьезный взгляд и искренняя улыбка на лице. Владимир сразу же располагает к себе собеседника. Общаясь с ним, заряжаешься положительной энергией. Такая же исходит от его стихов и музыкальных произведений.

…Чудеса в жизни Володи начали происходить после того, как он опубликовал пост в «Фейсбуке». Преодолев излишнюю скромность, парень сказал себе: «Если не сегодня, то никогда». Он рассказал в соцсети о том, что ему очень нужен новый компьютер. Не для игр, а для творческой работы. Его старенький купленный с рук ноутбук полностью исчерпал свой ресурс.

— Когда родные покупали его, я еще не понимал, что для создания музыки нужен мощный процессор, — рассказывает Володя. — Более того, даже нотной грамоты не знал. Не умел правильно брать аккорды. Просто в моей голове звучали мелодии и мне хотелось их записывать… Первые уроки прослушивал на YouTube-каналах. Поначалу не заморачивался над коррекцией звука, аранжировкой. Поэтому в моих ранних музыкальных композициях много диссонансов. Но я ничего не удалил и иногда прослушиваю старые треки, чтобы видеть свой творческий прогресс.

Первая Володина слушательница — бабушка Наталья Калистратовна. Она признается, что ничего не понимает в рэпе, которым увлечен внук, но ей очень хотелось поддержать его увлечение. Поэтому пригласила домой педагога по музыке. Увы, увидев Володю, тот лишь руками развел: мол, в этом случае ничем не может помочь парню.

Владимир этого не знал и продолжал самостоятельно осваивать композиторское ремесло.

— Я давно решил, что посвящу себя музыке, — глаза юноши светятся счастьем. — Просто болезнь очень ограничивает меня в выборе работы, которая приносила бы заработок. Когда научился играть в шахматы, мечтал стать гроссмейстером. Потом думал, что буду художником. Брал уроки у учителя рисования Анатолия Викторовича Онищенко. Хотел освоить самую сложную технику рисования — портрет. Писал портреты знакомых девочек. Беру простой карандаш в зубы и рисую. Мне так удобнее, чем рукой. Сочинял стихи, увлекался роком.

А то как-то друзья (мне было тогда лет 13) предложили послушать рэпера Ярмака, и мне так понравился его речитатив, что я решил попробовать себя в этом жанре. Но придумать ритмичный текст — полдела. А вот над тем, как писать музыку, задумался. Я ведь ни на одном инструменте никогда не научусь играть! Зашел в Интернет, освоил какие-то азы создания компьютерной музыки. И тогда понял, что можно научиться писать такую музыку в любом жанре, а вот петь, учитывая мою нечеткую речь, могу только рэп.

Владимир Малуха: «Из-за болезни я никогда не научусь играть ни на одном музыкальном инструменте. Но могу создавать музыкальные композиции с помощью компьютера»

«Ни разу не слышала от Володи нареканий на судьбу»

Володе хотелось совершенствоваться, и он ввел в Google фразу «крутой рэпчик для пацанов». Выбрал трек Ильи Танка Шилова — кинопродюсера, работающего в Голливуде. Написал, что стал его фаном, представившись начинающим композитором. Они переписывались около года. И все это время Илья Шилов не знал, с кем имеет дело. Вот что он рассказал в передаче «Стосується кожного» на телеканале «Интер», посвященной Владимиру Малухе:

— Сначала я машинально отвечал на вопросы своего нового поклонника о том, какие программы использую для написания мелодий, какие у меня микрофоны, наушники и тому подобное. А потом ради интереса зашел на страницу Владимира Малухи и увидел, что он человек с особыми потребностями. Не мог понять, как он вообще пользуется компьютером, не владея руками! Это меня поразило, и я решил, что такому настойчивому парню надо помочь. С ребятами из нашей студии собрали деньги, купили для Володи необходимое музыкальное оборудование. Помогал я ему и с оформлением композиций. Вместе подготовили песню на его выпускной вечер, и Владимир сам ее спел. Позже купил у него около десятка мелодий, отдал их друзьям на YouTube-каналы. Они вставляют их частями в некоторые видео.

…Общеобразовательную школу Владимир Малуха окончил с золотой медалью, обучаясь дома по индивидуальной программе. «Любознательный, талантливый, целеустремленный, — отзывается о своем бывшем ученике учительница украинского языка и литературы Алла Нишкур. — Я ни разу не слышала от него каких-то нареканий на судьбу, оправданий по поводу невыученных уроков, как от здоровых детей. Всегда позитивный, всегда улыбается. А диктанты писал даже лучше, чем его одноклассники».

— Благодаря Илье Шилову у меня появились студийные наушники и колонки, — продолжает Владимир. — Качество звучания музыки сразу стало лучше. Хотя поначалу я не умел сводить звук, но Илья подбадривал меня, давал дельные советы. А когда через некоторое время я отправил ему новые усовершенствованные произведения, он сказал, что хочет их у меня купить. Выслал 150 долларов, что меня очень вдохновило. Я ведь давно мечтал зарабатывать собственным трудом. И практически на одном дыхании за месяц написал восемь треков. Еще два не успел завершить, потому что мой компьютер «сдох».

Но я даже представить не мог, что откликнется столько людей!

Прежде всего на просьбу о помощи обратили внимание журналисты. О талантливом парне с очень ограниченными возможностями написали газеты, появились сюжеты на телевидении. И за три месяца на его первой в жизни банковской карточке, которую он специально ездил открывать в Кобеляки, собралась достаточная сумма для покупки нового компьютера.

— Если бы рассчитывал только на свою пенсию, то лет десять пришлось бы копить, — говорит Владимир. — Поступали переводы не только из Украины, но и из Польши, Швейцарии, Канады, США. Это были разные суммы, и за каждую я очень благодарен. А самую большую — 20 тысяч гривен — получил от своего земляка из Киева. Теперь у меня компьютер индивидуальной сборки (некоторые комплектующие самостоятельно искал в Интернете), который тянет нужные программы.

В благодарность тем, кто помог ему осуществить мечту, Володя Малуха написал на новом оборудовании музыкальную композицию.

— В ней я соединил около двадцати музыкальных инструментов, — рассказывает о творческой кухне мой собеседник. — Обычно использую пианино и скрипку. А на эту «картинку» накладываю и барабаны, и басы, и синтезатор, и шумовые эффекты… Главное — найти первую ноту. Сначала слушаю ее, потом, увеличивая силу нажатия на ноты, поднимаю на полтона выше — ищу звучание, соответствующее моему настроению. Лучше всего получается творить ночью. Засиживаюсь до трех-четырех часов. Но теперь, когда у меня появился композиторский опыт, пишу гораздо медленнее, отшлифовывая каждый фрагмент.

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Недавно у Владимира появилось стихотворение о любви, которое он поет как рэп:

«Три години ночі, я знову

без сну.

Думаю про тебе лиш одну.

Слухай цю пісню й усміхайся.

Я в твої красиві очі

закохався!»

Знаменитый рэпер Vova Zi Lvova взял эти слова, наложил их на мелодию рэпера Вовы из Беликов, и парни, встретившись в профессиональной студии в Киеве, спели дуэтом. Услышать свои стихи в таком исполнении Володя Малуха был очень рад.

После того как о талантливом парне вышла телепередача «Стосується кожного», у него появилось несколько заказов — люди просят писать «минусовки». От денег начинающий композитор отказался. Ему пока важнее заявить о себе, создать имя. Рассчитывает на то, что у него когда-нибудь появятся по тысяче подписчиков на двух музыкальных каналах, где он выкладывает свои новые работы, и тогда они начнут монетизироваться. Но пока до этих цифр еще далеко. Володя признается, что компьютер, которым он сейчас пользуется, давно существовал в его воображении, а добрые люди помогли реализовать мечту.

«Чтобы накачать мышцы на ногах, приседаю по 20—30 раз дважды в день. А бабушка меня страхует»

— У меня были тяжелые роды, — вспоминает 42-летняя Ольга Касьян, мама Володи, сотрудница Лещиновского психоневрологического дома-интерната. — Во время появления ребенка на свет из-за неправильного предлежания у него возникла асфиксия — удушье. Акушерка пыталась привести малыша в чувство и уронила в тазик. Диагноз ДЦП сыну поставили не сразу. Мы с ним очень часто попадали в больницу из-за бронхиальной астмы, ослабленного иммунитета. Там Вова в три годика начал читать — и по-украински, и по-английски. Увы, он не мог держать свое тельце. Сыну сделали несколько ортопедических операций, во время которых удлинили сухожилия на конечностях. Это все, чем можно было помочь.

— Лет с двенадцати я стал задумываться над тем, как мне передвигаться самостоятельно, — рассказывает Владимир. — Начал искать в Интернете ответы на свои вопросы, и понял, что мне нужны ходунки с лямками на карабинах, которые, как страховка, поддерживали бы тазобедренные суставы при ходьбе, благодаря чему я мог бы поднимать ноги. А между ногами должна быть широкая полоска ткани, на которую я мог бы садиться, когда устану. И однажды наткнулся на такую модель. Эти ходунки производит всемирно известная фирма «Грилло» в Италии. Она специализируется на изготовлении тренажеров для ходьбы, которыми могут пользоваться инвалиды с тяжелыми двигательными расстройствами, в том числе с ДЦП. Но на то, чтобы когда-нибудь купить такие ходунки, я не мог рассчитывать — их стоимость около трех тысяч евро.

Жизнь человека с ДЦП могла бы упростить электрическая коляска. Однако в районном управлении соцобеспечения существует инструкция относительно того, кому эти коляски положены, а кому нет. Физические особенности Владимира Малухи, согласно предписанию чиновников, не позволяют ему управлять таким спецтранспортом. Как ни странно, именно этот запрет и сделал его счастливым обладателем зарубежных ходунков. Семья все равно приобрела для Володи старенькую электроколяску. На ней он, управляя пультом, наматывал по сельским ухабистым дорогам по десять километров в день. А полтора года назад коляска вышла из строя — ее ресурс был исчерпан, и парень оказался закрытым в четырех стенах. Начал думать, как приспособить недействующую коляску для своих потребностей, и придумал.

— Я нарисовал, как должны выглядеть приспособления, приваренные к ручкам коляски, за которые мне было бы удобно держаться, — объясняет мой собеседник. — Отчим сделал все, как положено, по тому рисунку, а также вынул тяжелый аккумулятор, и я при поддержке бабушки стал тренироваться ходить, толкая впереди себя бывшую электроколяску. У меня не работает вестибулярный аппарат, поэтому бабушка страхует. Мы с ней занялись еще и физическими упражнениями. Она поддерживает меня за туловище, и я приседаю раз 20—30. Это дважды в день. Благодаря этому у меня появились мышцы на ногах. Кроме того, качаю, как могу, пресс. И вот когда ко мне в начале осени приехали журналисты «Интера», я, продемонстрировав им свое «изобретение» и свои скромные успехи в передвижении, поделился мечтой о фирменных ходунках.

«Посмотрев видео, как хожу, держась за коляску, итальянские специалисты поверили, что их ходунки мне помогут»

Володю Малуху пригласили в студию для съемки передачи, в которой участвовали известные люди — музыкальный продюсер Юрий Фалеса, Олег Михайлюта — Фагот из ТНМК, певец Александр Кривошапко, участники рок-группы The Hardkiss. Новые и старые Володины друзья решили во что бы то ни стало приобрести для него заветные ходунки.

— Когда в Италию были переданы все мои параметры и выписки из медицинских документов, специалисты фирмы засомневались, что я смогу ходить с помощью их приспособления, потому что у меня слишком тяжелая форма заболевания, — говорит Владимир. — А я им в ответ: «Да я же ходил по двору, держась за коляску! У меня и видео есть». Представители компании попросили его прислать. Посмотрев, дали ответ: «Дело будет!»

Дальше Юрий Фалеса подключил к «спецоперации» живущую в Италии артистку Реджину Арчер, с которой он сотрудничает. Она продала одну из своих песен, чтобы поучаствовать в благотворительной акции. Присоединились также ее родители. И буквально за несколько дней до Нового года Реджина прилетела в Киев и привезла Володе ходунки.

— Ты делаешь очень много для того, чтобы добиться своей цели, — сказала Реджина Арчер, обращаясь к Владимиру в студии программы «Стосується кожного». — Познакомившись с тобой, я поняла, что хочу сделать тебя счастливым…

Свои первые шаги с помощью новых ходунков Володя сделал в студии телеканала «Интер», чем вызвал восхищение всех присутствующих. Теперь он каждый день тренируется. Это тяжело, но парень настроен оптимистично.

Чтобы приобрести для Володи специальные ходунки, продюсер Юрий Фалеса (стоит в центре) обратился к живущей в Италии артистке Реджине Арчер (слева), и она продала одну из своих песен. К акции подключились многие неравнодушные люди. Во время съемок передачи «Стосується кожного» Владимир сделал первые шаги с помощью ходунков

— Мой жизненный девиз — не сдаваться, как бы ни было сложно, и не слушать тех, кто говорит: «Из этого ничего не выйдет», — подводит итог нашей беседы Владимир. — В моей жизни больше добрых и чутких людей. С их помощью, надеюсь, мне удастся переоборудовать хотя бы одну комнату в хате дедушки и бабушки, с которыми я вырос и живу, под домашнюю студию. Моя рабочая комната вообще не подходит для записи музыки. Иногда сам удивляюсь, как я умудряюсь что-то в ней творить…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об Александре Гонгальском, страдающем тяжелой формой ДЦП, который окончил институт, самостоятельно выучил польский и английский языки, был избран депутатом Житомирского райсовета, женился, а в 2017 году завоевал титул чемпиона мира по шашкам-100 среди спортсменов с инвалидностью.

Фото из личного архива Владимира МАЛУХИ

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