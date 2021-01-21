Какие последствия для здоровья бывают после COVID-19: на прямой линии «ФАКТОВ» кардиолог

Известно: если человек болеет хроническим заболеванием, то течение COVID-19 у него протекает тяжелее.

— Коронавирусную инфекцию хуже переносят те, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, гипертонией, — рассказывает кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — Мы видим у них тяжелый вирусный пнемонит — поражение легких, вызванное коронавирусом (то, что раньше считали пневмонией). Также чаще происходит отек стенок капилляров и внутри сосудов возникает микротромбоз. Поражается именно капиллярная сеть, а не альвеолы, как при классической пневмонии. Через сеть мелких сосудов происходит газообмен: кислород из альвеол попадает в кровеносное русло, а обратно возвращается углекислый газ.

— Какие последствия могут быть после того, как человек перенес COVID-19?

— Многие пациенты жалуются на слабость, сухой кашель, невысокую (субфебрильную) температуру — 37,2—37,3 градуса. Это проявления так называемого постковидного синдрома. Нередко беспокоит одышка. Она может возникать, если развивается легочная недостаточность или COVID-19 осложнился инфарктом, вирусным миокардитом. Чтобы исключить «сердечную» причину одышки, нужно сделать ЭХО сердца, а в более сложных ситуациях — МРТ. В зависимости от результатов обследования врач назначит препараты.

— Что еще поможет справиться с одышкой?

— Важно чаще гулять на свежем воздухе, но в темпе, не вызывающем затруднения дыхания. Чтобы быстрее восстановить легочную ткань, «раздышать» легкие, можно в период выздоровления время от времени дышать через трубочку в баночку с водой. Полезно выполнять дыхательную гимнастику, заниматься йогой. Главное, чтобы физическая нагрузка не вызывала одышку.

Почему от COVID-19 чаще страдают гипертоники и те, кто перенес инфаркт? Нужна ли коррекция лекарств «от давления» зимой? Как не пропустить ишемическую болезнь сердца? Зачем контролировать насыщение крови кислородом? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 25 января, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит кардиолог Александр Петрович Яремчук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 4 февраля

Напомним, медики рассказали, когда Украину накроет третья волна коронавируса.

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