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Здоровье и медицина

Корень солодки помогает в лечении коронавируса

9:58 25 января 2021
коронавирус

Корень солодки обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Его применяют и как отхаркивающее средство при простудных заболеваниях. Также известно, что экстракт солодки снижает давление и уменьшает отеки. Препараты на его основе используют в комплексной терапии герпеса, бронхиальной астмы, аллергического ринита, ветряной оспы, язвы желудка.

Исследователи из Университетской клиники Эссена (Германия) пришли к выводу, что корень солодки, давно известное природное лекарственное средство, способно справиться с коронавирусом. В центре внимания немецких ученых на этот раз оказалась глицирризиновая кислота, которая содержится в корнях солодки и обладает противовирусной активностью. Было доказано: водный экстракт корня нейтрализует коронавирус: в тестовых образцах погибало до 97 процентов вирусов. Глицирризиновая кислота безопасна для человека. Но для того, чтобы перейти от эксперимента к созданию препарата, чтобы доказать его эффектичность при лечении пациентов с COVID-19, должно пройти время. А пока врачи назначают препараты с экстрактом корня солодки как вспомогательное средство при лечении коронавируса: оно снимает изнурительный кашель.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие овощи и фрукты лучше всего укрепляют иммунитет.

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Фото: pixabay

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