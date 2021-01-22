В Украине «сбили волну распространения коронавируса»

Благодаря жестким ограничительным мерам, в Украине удалось сбить волну распространения коронавируса. Об этом на брифинге в пятницу, 22 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в Украине снижается количество людей, заболевших COVID-19.

«Главное, чего мы достигли от введения жесткого карантина — это снижения количества заразившихся коронавирусом. Нам удалось на начальных стадиях сбить эту волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была начаться после новогодних праздников», — сказал Степанов.

По его словам, на утро 22 января в Украине менее 19 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус находятся в больницах. На начало декабря таких пациентов было около 29 тысяч.

Степанов считает, что в полной мере оценить эффект от жесткого карантина можно будет через время. Тогда же станет понятным, в каком направлении двигаться дальше.

Напомним, в Украине с 8 января по 24 января действуют жесткие карантинные ограничения, введенные с целью предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что необходимости продолжать локдаун после 24 января нет. С 25 января Украина вернется к ограничениям оранжевой зоны, действовавшим ранее.

По состоянию на 22 января в стране подтверждено 1 182 969 случаев COVID-19, за сутки заразились 5348 человек.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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