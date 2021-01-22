Назван процент эффективности закупаемой Украиной вакцины от ковида после теста в 3 странах

Вакцина против коронавируса CoronaVac, которую Украина планирует приобрести у китайской компании Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность.

Об этом заявил глава правления компании Инь Вэйдун, передает «Синьхуа».

Третья фаза клинических испытаний этой вакцины проходила, в основном, в Бразилии, Индонезии и Турции.

По словам Инь Вэйдуна, результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, в Индонезии — 65,3%.

Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Общий показатель ее эффективности составил 50,38%.

По словам главы китайской компании, в Бразилии прививались вакциной медработники, которые подвергаются многократным атакам со стороны вируса.

Инь Вэйдун подчеркнул, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту. Он также отметил, что CoronaVac может быть эффективной против «британского» штамма коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявлял, что Украина заложила в контракт с китайской фирмой Sinovac Biotech 70% эффективности вакцины от коронавируса. В противном случае контракт будет расторгнут.

«ФАКТЫ» писали о побочных эффектах всех одобренных вакцин от COVID-19.

Фото russian.news.cn/

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