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Здоровье и медицина

Кличко раскрыл планы купить вакцину от ковида для киевлян

13:52 22 января 2021
вакцина

Тогда как правительство заключило договор на поставку в Украину китайской вакцины от компании Sinovac Biotech, эффективность которой якобы немногим более 50%, киевская мэрия ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко.

Мэр пообещал использовать все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Кличко уточнил, что речь идет о том, чтобы закупить для Киева миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян.

По его словам, столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета.

Кличко напомнил, что в Украине, в отличие от других стран, вакцинация против коронавируса еще началась. А в многомиллионном Киеве вирус распространяется наибольшими темпами.

«Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры — транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других», — уточнил мэр.

Кличко добавил, что уже на сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям. Кроме того, в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а со специалистами централизованно проведут соответствующие учения.

Город будет закупать вакцину напрямую у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей, уточнил мэр.

Напомним, глава правления компании Sinovac Biotech, вакцину которой собрались покупать украинские власти, сообщил, что препарат проходил клинические испытания в трех странах — Бразилии, Индонезии и Турции. Вакцина показала свою довольно высокую эффективность: в Турции 91,25%, в Индонезии — 65,3%.
В Бразилии вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19 и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Общий показатель ее эффективности составил 50,38%.

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