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Здоровье и медицина

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в быту

10:06 24 января 2021
Доктор Комаровский

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский продолжает просветительскую работу относительно того, как снизить риск заражения коронавирусом. В частности, на своем YouTube-канале он рассказал, как можно получить «дополнительную защиту» от COVID-19 в быту.

По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.

Так, при большом скоплении людей и плохой вентиляции концентрация CO2 повышается, что позволит вовремя отреагировать.

«Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться», — сказал он.

Также Комаровский объяснил, что концентрация углекислого газа свыше 1500 частей на миллион (ppm) вредна для здоровья. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, необходимо проветривать помещения. Измерить же уровень CO2 в воздухе можно с помощью недорогих китайских приборов. Они будут показывать результат с определенной долей погрешности, но абсолютная точность измерений в этом случае не нужна, резюмировал врач.

Напомним, ранее популярный педиатр Комаровский рассказал, как не навредить иммунитету промыванием носа, а также о том, как правильно пользоваться пульсоксиметром.

Скрин видео YouTube

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