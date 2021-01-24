Скоро заменят хирургов: в больнице "Феофания" пациентке удалили почку с помощью робота
В киевской больнице «Феофания» пациентке удалили почку пораженную опухолью с помощью сертифицированной роботизированной системы. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Украинские хирурги прошли стажировку за рубежом, а практиковались работать с современной роботизированной системой уже непосредственно в больнице.
Сообщается, что во время основного этапа операции хирург напрямую не контактирует с пациентом. Он сидит на консоле и с помощью специального манипулятора руководит инструментами на расстоянии двух метров от больного, а за ходом операции наблюдает на экране в 3Д-очках.
Инструменты многоразовые, что удешевляет операцию.
Роботизированная система следит за движением зрачков хирурга. Глазами врач может переместить камеру в любой угол. Руки управляют манипулятором.
Если смотреть на происходящее сбоку, то кажется, что над пациентом двигаются руки робота. Но на самом деле операция — это виртуозная работа хирурга.
Врач руководит почти ювелирными инструментами — они не более 5 миллиметров и вращаются на 360 градусов.
Во время обычной операции хирурги за операционным столом могут стоять 10−12 часов и более. Во время операции с роботом хирурги могут сидеть, что экономит силы и позволяет сделать операцию качественно. Сам манипулятор дает хирургу даже тактильные ощущения.
Все операции, которые ранее выполняли лапароскопически, сейчас можно выполнять с помощью робота. Он дает возможность делать операции еще менее травматичными.
В «Феофании» утверждают, что такие высокотехнологичные операции будут бесплатны для всех украинцев, независимо от статуса.
Роботы помогают хирургам оперировать в таких тонких труднодоступных местах, где только человеческих рук мало.
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