"Сгорела квартира": Малышева рассказала, к чему приводит потеря обоняния при коронавирусе

Российская телеведущая Елена Малышева, передачу которой «Жить здорово» часто критикуют в сети, объяснила, к каким трагическим последствиям может привести потеря обоняния из-за коронавируса.

Она привела пример с олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике Дарьей Шкурихиной. Спортсменка после перенесенного COVID-19 потеряла обоняние и не смогла вовремя почувствовать запах, когда загорелась ее квартира.

«У нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!» — сообщила Малышева.

Медик посоветовала людям, не различающим запахи, установить дома датчики дыма, а также внимательнее проверять срок годности продуктов.

Кроме того, для лечения инфекции Малышева посоветовала промывать нос дважды в день и использовать гормональные спреи. Кроме того, стоит делать обонятельную тренировку: два раза в день вдыхать аромат гвоздики, розы, лимона и эвкалипта.

Как известно, пациенты, заболевшие COVID-19 в легкой форме, чаще жалуются на потерю обоняния, чем люди с тяжелой формой инфекции. Это чаще всего объясняется тем, что потеря обоняния служит показателем поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие.

Напомним, украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно получить «дополнительную защиту» от коронавируса в быту.

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